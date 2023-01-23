『美品 Needles トラックジャケット ジャージ 刺繍ロゴ Charcoal【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 11時 07分に出品され03月23日 11時 07分に終了予定です。即決価格は11,232円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#FUKUメンズショップ



●商品説明

こちらは、NEEDLES×Charcoalのトラックジャケットです。



●ブランド

Needles ニードルス



●状態

大きく目立った傷や汚れのない、比較的きれいなお品です。

あくまで中古品のため、使用に伴う小さな傷や汚れがある場合がございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※気になる点がある方は、コメント下さい。





●サイズ:S

着丈:65cm,身幅:52cm,裄丈:83cm

※サイズはあくまで目安となりますので、お手持ちのお洋服と合わせて頂き、購入をお願いします。





●カラー

灰色 グレー ブラック





●素材

ポリエステル レーヨン



●付属品

無し

※写真に写っているものが全てです。



●購入場所

ブランド古着屋





●備考

NEEDLES Charcoal トラックジャケット ジャージ 別注 希少カラー





※配送について

なるべく小さく折り畳んでの発送となります。



＊ペット・タバコ無



何か不明な点がありましたら、お気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品 Needles トラックジャケット ジャージ 刺繍ロゴ Charcoal