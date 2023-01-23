『【新品未使用】セレクトモカ レイヤードキルティングジャケット ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 03時 21分に出品され04月23日 03時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セレクトモカ select MOCA

レイヤードキルティングジャケット

カラー：ホワイト（アイボリー）



新品、未使用です！

なるべく小さく梱包して発送します。

梱包の際の畳み皺はご理解ください。



即購入可です。



インパクトのあるレイヤードデザインのキルティングジャケット。

ややマットな生地感と、ゆったりとしたボリューム感で今年らしい1枚。

中綿入りなので冬でも暖かく活躍します。

サイドの紐でレイヤード部分のギャザーが調節できるのでお好みのサイズ感で着こなせます。



ゆったりしたサイズ感なので細身なラインのボトムスとの相性が良く、カジュアルにもキレイめにも合わせやすい1枚です！

厚手のニットの上から着用しても、アウターのシルエットそのままで着こなせます。





重ね着風オーバーサイズショートダウン



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素材 (表地)ポリエステル100%

(裏地)ポリエステル100%

(別布)ポリエステル100%

(中綿)ポリエステル100%



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カラー···ホワイト



季節感···冬



季節感···冬,春



季節感···冬,春,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セレクトモカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】セレクトモカ レイヤードキルティングジャケット ホワイト