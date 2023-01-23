『US ARMY OG107 ユーティリティ シャツジャケット オリーブ 古着 L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 20時 03分に出品され04月22日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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60s US ARMY OG107 ユーティリティ シャツジャケット 実物 米軍 67年製 オリーブ 緑 古着 vintage 【L】



■カラー

グリーン



■サイズ 相当(表記)

肩幅 42

身幅 54

袖丈 60

着丈 70

裄丈

1点ずつ採寸しておりますが、多少の誤差はお許しください。



■状態

古着なりの使用感があり、ヴィンテージらしい風合いを楽しんで頂けるコンディションです。

ヴィンテージ好きはもちろん、アメカジ、ミリタリー、ノームコア、ストリート、古着mix、古着男子、古着女子におすすめです！



注）こちらの商品は古着になります。ダメージは確認できるものは説明しておりますが、細かいもの、写真ではわかりにくいものもございます。

必ず商品の状態について確認をお願い致します。気になる点があれば遠慮なく、お問い合わせくださいませ。

返品、キャンセル等は致しかねますので古着にご理解のある方のご購入をお願い致します。



2409043 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US

ARMY

OG107

ユーティリティ

シャツジャケット

オリーブ

古着

L