『XL モンチュラ PERTEXナイロン ComfortempRダウンジャケット青【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 00時 47分に出品され03月17日 00時 47分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 他にも日々気が向いたら出品していますので宜しければ一覧もご覧下さい。

フォロー割等ございますので、フォロー頂けると幸いです。



商品はこちらから↓



#オスモのメンズ

#オスモのアウター

#オスモのモンチュラ

#オスモのXLサイズ



新品 MONTURA モンチュラ HIGHLAND CONFORT FIT JACKET ハイランド コンフォートフィットジャケット PERTEXナイロン 撥水 防風 防寒 高機能中綿 エコダウン 袖先2重構造 シングルジップ スタンドカラー ダウンジャケット ブルゾン MJAD57X XL LL 相当 メンズ レディース ユニセックス アウトドア スポーツ レジャー キャンプ 旅行 カジュアル 普段使い タウンユース ブルー系 z2031



定価55,000円（税込）



サイズ

XL



実寸

着丈79cm 身幅60cm 肩幅ラグラン 裄丈97.5cm



素材

本体：ナイロン100％

詰め物：ポリエステル100％



コンディション

新品未使用品 下げ札あり



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

2層構造のPERTEXリップストップナイロン素材に5K/5Kメンブレンを採用したエコダウンジャケット。

20gの超軽量ポリエステルComfortempRを採用。

Comfortemp(R)は特殊な繊維加工により極めて動きやすく、メンテナンスも容易、ダウンのフィーリングと化繊パッドの利点を兼ね備える断熱材です。

従来の化繊パッドより断熱性に優れ、ダウンと同じように軽くて暖かくて最適な通気性を持つ革新的なダウンの代替品。

ふんわりとボリューム感があり、体に優しく密着するので動いても保温力を維持します。

表地は強度のあるナイロン素材。撥水加工が施され、雨や水滴を弾くと共に汚れも防いでくれます。

裏地には滑りの良い生地を採用。他のアイテムとの摩擦を軽減し、重ね着しやすい仕上がりです。

フロントにセンタージッパー、ハンドポケットにジッパー付き。

裾は外気の侵入を防ぐ2重構造。

フィールドで活用できる高い機能性を持ちながらも、タウンユースしやすいデザインです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンチュラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XL

モンチュラ

PERTEXナイロン

ComfortempRダウンジャケット青