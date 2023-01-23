『BURTON RULER ASIAN FIT 27.5cm バートン ルーラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 45分に出品され03月31日 19時 45分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ...27.5cm

サイズ...27 〜 27.5cm

タイプ...フリースタイル



ご覧いただきありがとうございます。

バートン ルーラ アジアンフィット 27.5cmになります。

人気モデルのワイドモデルになります。

全体的な使用感はありますが、インナーの破れもなく、シューレースもしっかり閉まります。

平野歩夢も使っていた定番のブーツで、上級者の方も満足できるかと思います。



状態は写真にてご確認いただき、中古品と言うことをご理解頂いた上でご購入をよろしくお願いいたします。



ダブルボア

BURTON

SALOMON

OGASAKA

RIDE

ROME

ALLIAN

YONEX

CAPITA

NOVEMBER

SCOOTER

RICE28

DEATH LABEL

MOSS

011

fanatic

BATALEON

GUN

LIB TECH

K2

Armada

LINE

Union

BENT METAL

DRAKE

FLAX

GENTEN

HEAD

DRAGON

Electric

ANON

OAKLY

SALOMON

OGASAKA

RIDE

ROME

ALLIAN

YONEX

CAPITA

NOVEMBER

SCOOTER

RICE28

DEATH LABEL

MOSS

011

fanatic

BATALEON

GUN

LIB TECH

K2

Armada

LINE

Union

BENT METAL

DRAKE

FLAX

GENTEN

HEAD

DRAGON

Electric

ANON

OAKLY 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バートン