『アルファ◼️N-2Bフライト・ジャケット◼️made in Usa【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 51分に出品され03月30日 18時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️必ずプロフィール必読です◼️



◼️アルファインダストリーズ◼️

◼️N-2Bフライトジャケット◼️



アルファインダストリートのフライトジャケットです。



N-2Bタイプでアメリカ製のフライトジャケットのレプリカです。



袖にペンキやリブには毛玉があります。

古着に、慣れた方には問題ない程度ですがリブの毛玉がありますので写真で確認してください。

古着に、慣れた方、ダメージが気にならない方のみでお願いします。



◼️サイズ表示M



◼️必ず実寸重視でお願いします。



◼️身幅61



◼️着丈62



◼️袖丈50㎝(脇から袖先)



◼️ラグランタイプです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アルファ◼️N-2Bフライト・ジャケット◼️made

in

Usa