『最終値下げ新品未開封品ＳＨ.figuarts仮面ライダーゼロツー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 44分に出品され03月18日 06時 44分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BANDAIＳＨ.figuarts仮面ライダーゼロツーとなります。



新品未開封品です。

移送箱も開封しておりません。

交換用パーツ付きです。



段ボール箱にて丁寧に発送致します致します。



仮面ライダーゼロ



BANDAI



ＳＨfiguarts 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用