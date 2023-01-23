『90s ORVIS ゴブラン ジャガード ラグジャケット ボタニカル柄 L相当【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 54分に出品され04月09日 09時 54分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《商品詳細》

ビンテージ ヴィンテージ vintage

フルジョ フルダン 古着男子 古着女子 90s

ゴブラン織 ジャガード織 デザインジャケット

刺繍デザイン ラグジャケット ボタニカル柄

90s ORVIS コンチョボタン





レトロな雰囲気が漂うボタニカル柄のラグジャケット。

ジャガード織り特有のアンティーク感や上品さがあり

羽織るだけでおしゃれ度がグッと上がるおすすめの1着です。



■サイズ

レディースLにカテゴライズしています

必ず実寸をご確認ください



着丈(首下中心付け根から袖口)60

肩幅 (肩から肩を直線に)49

身幅 (脇下から脇下)59

袖丈 (肩から袖口)65



◻︎ポケットあり

◻︎裏地なし

◻︎伸縮性なし



＊素人採寸ですので誤差はご了承下さい。



■生地

100%コットン





■コンディション

目立つ汚れや傷のない古着です。





古着、ビンテージアイテムになりますので使用感等を含めた価値にご理解の頂ける方のご購入お待ちしております



・写真撮影ですので、実物とは、若干色が異なる場合があります。ご了承下さい。

・お洋服は全てペット・喫煙者のいない環境で大切に保管しておりますので

ご安心下さいませ。



240921-50



柄・デザイン···刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 90s

ORVIS

ゴブラン

ジャガード

ラグジャケット

ボタニカル柄

L相当