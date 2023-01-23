『新品 トゥモローランド デプレ DES PRES SHLEY レザーハンドバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 00時 20分に出品され04月27日 00時 20分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2005年にスタートしたイタリアのバッグブランド〈LORISTELLA〉。

イタリア製ならではの上質で職人のクラフトマンシップを感じるバッグを展開しており、トレンド性のあるカラーや素材を探求し、デザインに落とし込んでいます。

今季〈LORISTELLA〉と共に制作した〈DES PRES〉オリジナルバッグは、シボ革のミニマルな表情のハンドバッグ。

気分に合わせてフォルムを変えたり、ハンドルの長さを変えて表情を楽しめるのが嬉しいポイントです。

ポーチや内側のファスナーなど、実用性にも優れたアイテム。



カラー

ベージュ



サイズ

幅33 高さ23 マチ15 持ち手45〜60 重量(g)712



新品タグ付き33000円のお品です。

発送は宅急便になります。



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 トゥモローランド デプレ DES

PRES

SHLEY

レザーハンドバッグ