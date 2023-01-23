『DITA Perpetua【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 22分に出品され05月10日 04時 22分に終了予定です。即決価格は97,500円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dita Perpetua



スペック

筐体素材… チタン切削加工

ドライバー … 12mmダイナミック型ドライバーPPT-D(Perpetua-Driver)

コネクター … コネクター

ケーブル… コイルオーバーケーブル

感度 … 108db

インピーダンス …20Ω



ケーブルは動作確認済み。

国内正規品。付属品完備。

使用していたイヤーピースは変色があるため、取り外して発送します。



2024年4月頃にフジヤエービックで新品購入し、自宅でのみ使用しておりました。

ペット・喫煙者はなしです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディータ