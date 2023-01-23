『VASIC BOND MINI DENIM ヴァジック ボンドミニ デニム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 17時 51分に出品され03月06日 17時 51分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 VASIC(ヴァジック)BOND MINI-DENIM

カラーはブラックです。



デニム生地にレザーを組み合わせた

カジュアル過ぎず上品な印象のBONDです。



内側はマイクロスエードを使用し

荷物を傷つけにくい素材になっています。

ポーチが付属しているので

使い勝手にも配慮したデザインです。



美品ですが、1度使用しました。

完璧なコンディションをお求めの方は

ご購入をお控えください。



折りたたんで発送します。



A-22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァジック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VASIC

BOND

MINI

DENIM

ヴァジック

ボンドミニ



デニム