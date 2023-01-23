『未使用 スノースクート/スノーモトクロス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 51分に出品され03月18日 02時 51分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



未使用 スノースクート/スノーモトクロスの出品になります。



完全未使用です。



説明書と工具、部品が付属します。



長期保存に伴う、ほこり、微細な傷、劣化などあると思いますので、あくまで中古品として、ご検討宜しくお願い致します。



当方プロショップではありませんので、

行き届いたメンテやクリーニングをお求めの方は入札をご遠慮ください。



元箱に入れてそのまま発送致します。

佐川急便 着払いでの発送となります。



カラー

・本体・・・オレンジ

・ボード・・・・表ライトグレー 裏イエロー



種類...スノースクート



種類···スノーモト 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 新品、未使用