『Civil Regime × ドラゴンボールZ トランクス オーバーサイズT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 09時 37分に出品され03月31日 09時 37分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【円安の影響でこの価格設定にてよろしくお願いします。・セット割りにてお気持ちですが受付てます】



Trunks Chaos American Classic Oversized Tee in Black



日本国内未発売、アメリカ国内でも即完売で、手に入れれなかった方は多いと思います。

この機会に是非どうぞ！



新品未使用未開封、タグ付き



■サイズ:XL (188cm男性モデルXL着用)

(サイズ表画像をご参照下さい)

■カラー:ブラック



■公式サイトにて購入しました。

新品、タグ付き、すり替え防止のため、ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。

■素人保管である事をご理解の上でご検討お願い致します。

神経質な方はご遠慮頂ければ幸いです。

返品、キャンセルは受け付けておりません。予めご了承ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

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