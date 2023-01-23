『新品未使用✨極美品✨ADMJ ハンド・トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 20時 50分に出品され03月30日 20時 50分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品ですので、傷や汚れはありません！

サイズ

縦21cm

横31cm

マチ13cm



カラー···ブラック



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よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エーディーエムジェイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用✨極美品✨ADMJ

ハンド・トートバッグ