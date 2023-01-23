『 snidel スナイデル ストリングカットボレロ&キャミセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 23時 47分に出品され04月07日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用タグ付き

ブラック

定価☆¥11990

お写真のトップスのみ

バレエコア



サイトでは完売しております。

デザインがわかりやすいお色味を３枚目画像に載せました。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 完売品 snidel

スナイデル ストリングカットボレロ&キャミセット