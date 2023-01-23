『美品 TORY BURCH 1801 ショルダーバッグ 斜め掛け レザー 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 11時 23分に出品され03月25日 11時 23分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【購入先】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



美品 TORY BURCH 1801 ショルダーバッグ 斜め掛け レザー ブラック 黒 トリーバーチ サコッシュ



【サイズ】

縦 20 cm

横 34 cm

幅 10 cm





※着用者のサイズ感を教えてくださいなどの体型に関する質問にはお答えできかねますので実寸をご参考くださいますようお願いいたします。



【状態】

商品状態の詳細は画像をご確認ください。

※状態判断はあくまで主観です。お客様の感覚と異なる可能性がございますので、商品ステータスではなく最終的には写真の状態でご判断ください。記載がなかったと言われても対応できかねます。



【注意事項】

※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は中古品なので多少はあるものとお考えください。

※付属品の記載ない場合は撮影用のため付属ございません。

※サイズなどは実寸や着用感を参考に記載しておりますので表記サイズと異なる場合がございます。

※色味、質感等に若干の違いがある場合もございます。

※受取評価後の対応はできかねます。



【発送】

お支払い確認後に発送させていただきます。

※土日、祝祭日は発送ができない事がございます。ご了承ください。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承ください。



東京都公安委員会古物商許可証 305552417028号

正式に東京都公安委員会より古物営業許可を得ております。

正規品保証に関してはご安心くださいませ。



カラー...ブラック

素材...レザー

カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

TORY

BURCH

1801

ショルダーバッグ

斜め掛け

レザー

黒