『MIUMIU ミュウミュウ バッグ アルカディ ショルダーバッグ 新品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 05時 23分に出品され04月13日 05時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MIUMIU アルカディ バッグ



・新品未使用



・カラー ブラウン



・サイズ 27×12×9㎝ こちら大きいサイズなのでお間違えないようご注意ください



・付属品 巾着

ショルダーストラップ

箱



※こちら並行輸入品になりますのでご理解ある方のみご購入お願い致します。

トラブル防止の為購入後はお客様都合のキャンセルお断り致します。

実物写真たくさん撮ってあるのでそちらでご確認お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MIUMIU



ミュウミュウ バッグ アルカディ ショルダーバッグ 新品