『タグ付♡大人気CLOCHE♡【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 19時 31分に出品され03月11日 19時 31分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タグ付CROCHEアウター

ベージュで使いやすい色味です。

後ろには高い位置からスリットが入っておりオシャレです♡



⚠️タグ付ですが自宅保管しております。

神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解の上ご購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: クロシェ

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