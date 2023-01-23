『ラグビー7日本代表ユニフォーム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 01時 47分に出品され04月01日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラグビー7人制日本代表ユニフォーム

新品タグ付き

サイズはXLです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)