『モンベル ダウンファミリーバッグ #1 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 35分に出品され04月19日 18時 35分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル ダウンファミリーバッグ



モンベルのダウンファミリーバッグの中で、最も暖かい冬向けの商品です。

キャンプや車中泊、災害用など幅広い用途でご使用いただける、封筒型のスリーピングバッグです。

サイドのL字ジッパーを開放したら、大きなブランケットにもなります。

大きな間口で収納しやすいスタッフバッグが付属。収納後はベルトでコンパクトに圧縮できます。



品質：￼440フィルパワーダウン(ダウン50％フェザー50%)

重量：1714g

カラー：オレンジ

サイズ：75×190㎝(収納時33×20×20)

快適睡眠温度域：-3℃〜

価格：22000円



インナーシーツを内側に敷いて車内で3回ほど使用しました。真冬に暖房をつけなくても充分暖かかったです。屋外では使用していないため、目立つ汚れは見当たらず全体的に綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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ダウンファミリーバッグ

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