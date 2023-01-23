『USA製 SKOOKUM スタジャン レターマンジャケット スクーカム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 23時 34分に出品され03月21日 23時 34分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USA製、オールブラックのスタジャンです。

傷や皺の殆どない美品です。





⚫️サイズ(素人採寸ご了承下さい)

身幅約50㌢

着丈約63㌢



⚫️素材···ウール,レザー







＊折りたたんでの発送になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: スクーカム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA製

SKOOKUM

スタジャン

レターマンジャケット

スクーカム