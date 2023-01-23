『AirPods 第3世代【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 17時 12分に出品され03月03日 17時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods 第3世代

あまり日常で使わなくなったので出品致します。



汚れ、傷等は画像でご覧ください。

使用感は問題ありません。



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即購入⭕️ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル