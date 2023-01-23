『SONY LinkBuds S WF-LS900N リンクバッズs イヤホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 11時 45分に出品され04月09日 11時 45分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年くらい前に購入しましたが、あまり使っていないので出品します。

写真にある通り、ケースも本体も説明書もありますが欠けている物もあります。

また、本体のケースに多少傷があるかもしれませんが、問題なく使えます。あまり気になりません。



定価で買うよりお得なので是非ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー