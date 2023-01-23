『PRADA 黒 ナイロン ハンドバッグ C7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 55分に出品され03月21日 15時 55分に終了予定です。即決価格は14,781円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAのハンドバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。特にこのナイロン製のバッグは、軽量でありながら耐久性も兼ね備えています。



【実用性】

コンパクトなサイズながら、日常の必需品をしっかり収納できます。シンプルな黒色は、どんなスタイルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。



【ディテール】

ファスナー付きの開口部は、安心して物を収納できる設計です。また、持ち手は快適な握り心地を提供し、持ち運びも楽です。



- ブランド: PRADA

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- 型番: C7



取手の両サイド修理済み。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



プラダ バッグサイズ···ミニバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

黒

ナイロン

ハンドバッグ

C7