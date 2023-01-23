『フェンディ ハンドバッグ ピーカブー アイコニック エッセンシャリー レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 11時 19分に出品され03月29日 11時 19分に終了予定です。即決価格は134,090円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐️全商品 鑑定済みの正規品

⭐️フォロー後にコメントで5%OFF

⭐️即購入 / 無言取引OK

⭐️古物商許可証取得済み



まとめ買いで更にお値引きします♡

#ブランドショップピーアンドシー

↑お得なブランド一覧↑

---------------------------------



【ポイント】

シンプルながらも高級感がある素敵なアイテムです♡

お色とデザインもシーズン・年代問わず、幅広い方に永くお使いいただけます。



真贋鑑定済みの正規品なので綺麗にお使いいただけば手放す際にも同程度の値段が付きますので実質大変お買い得です♪



【ランク・状態】

A/使用感の少ない綺麗な中古品

金属部分にきずあり

使用感も少なく美品です。

これから現役で活躍できるお品です♡

参考定価：398,000円



【商品説明】

ブランド名：FENDI (フェンディ)

商品名 ：フェンディ ハンドバッグ 8BN302-SMQ ピーカブー アイコニック エッセンシャリー カーフレザー レディース

色 ：グレーベージュ グレージュ

種類 ：ハンドバッグ ショルダーバッグ

サイズ ：約 横26.5cm×縦20.5cm×マチ12cm

ハンドル 本体まで 約 7.5 cm

総重量 ：約720g

仕様 ：内ポケット ファスナータイプ×1

素材 ：カーフレザー

生産国 ：イタリア製

付属品 ：保存袋、ショルダーストラップ、レインカバー



【購入先】

鑑定済みの正規品しか取り扱っていない、国内のブランド買取販売店から購入しました。

確実正規品ですのでご安心ください。



【発送方法】

安心安全の『補償付き匿名配送』にて送料無料でお送りします。

防水対策を行い、厳重に梱包しますので破損の心配はご不要です(^^)



お得なブランド一覧

#ブランドショップピーアンドシー



カラー···ベージュ

型名···ピーカブーアイコニック

素材···レザー(FENDI)

管理番号：0816208224/A340 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェンディ

ハンドバッグ

ピーカブー

アイコニック

エッセンシャリー

レディース