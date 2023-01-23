『【美品】ANNA SUIバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 17時 59分に出品され04月11日 17時 59分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品る】

10回程使い、クローゼットに保管していました。

底にちょっとした傷がありますが、剥がれや汚れはありません。

冬向きの素材で肩掛けがちょうどの長さです。

肩紐にちょっとだけ、写真のように糸があります。

宅急便でお送りする予定です。



カラー...パープル



素材...キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アナスイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】ANNA

SUIバッグ