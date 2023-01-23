『CLESSTE PADDEDHOLIDAY BAG【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 59分に出品され03月25日 13時 59分に終了予定です。即決価格は20,500円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年の8月に注文し、最近やっと届いた商品です。

こちらとは別のバッグを注文することができたので新品未使用のまま出品させていただきます。

※人気商品の為、他のところでも出しているので無くなる可能性があります。



【サイズ】

Body 約W350mm :× H:200mm× D:130mm



下記HPから引用↓



ITTIと手を組む、老舗工場で経験を積んだ、高感度の職人と共にハイクオリティーなモノ作りが実現しました。

定番のHOLIDAY BAGから中綿入りのふっくらとしたボディーが特徴的なPADDEDHOLIDAY BAGが登場。

大型のEVERYDAY BAG に対して、小型のHOLIDAY BAG。

休日外出用に製作した小型のショルダーバッグ。

外の脇にイヤホンポケットが1つ(マグネット開閉)、もう片方は、カラビナ付きです。

内側には、4つの内ポケット付き。(片側ファスナー付き)



ipad 11inchが入る大きさです。

通年使用可能な中綿入りのナイロン素材で、季節を選ばずオールシーズン、

様々なファッションに合わせてご使用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CLESSTE

PADDEDHOLIDAY

BAG