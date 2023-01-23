『中古美品★ PORTER UNION ポーターユニオン リュック バックパック【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 07時 47分に出品され03月18日 07時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 正規店で購入し、１週間程の使用で保管しておりました。出番がないので出品します。



目立つ汚れやほつれ、底面や角に擦れなども見当たりません。中も綺麗な状態かと思います。



サイドの調節ができ、手持ちが付いているのでトートバッグとしても使え便利です。



ショルダーハーネス（背負う部分）はまだ馴染んでいなく固いです。



長期保管しておりました。中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。

プロフィール欄もご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 中古美品★

PORTER

UNION

ポーターユニオン リュック バックパック