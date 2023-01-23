『【お値下げ中】OFUONオフオン お呼ばれ ワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 10時 36分に出品され03月18日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

親族の顔合わせで1回着用し、クリーニングに出した後クローゼットにて保管しておりました。



クリーニング後のため洗濯表示タグにクリーニングのタグがついております。

また、クリーニングに出した際リボンに安全ピンが刺された状態で返却されたためリボンに小さい穴がありますが、目立たない程度です。



大幅な値下げはできませんがある程度の値下げ交渉は対応可能です。



画像は162cm 51kgの成人女性が着用したものになります。



発送の際、畳んでコンパクトに梱包するため、畳みジワがつく可能性がございます。あらかじめご了承ください。



カラー···サーモンピンク



柄···無地



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オフオン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【お値下げ中】OFUONオフオン お呼ばれ ワンピース