『GRENSON footmaster【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 56分に出品され03月17日 22時 56分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GRENSON footmaster

ストレートチップ



MADE IN ENGLAND



カラー....バーガンディ



素材....カーフ



サイズ表記....8F



アウトソール

全長....約29.5cm

最大幅....約10.3cm

素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。

26.5cm位の方に。



着用5、6程度の美品。

アウトソールの減りほぼ無く、インソールの状態も良好。



画像をよくご確認ください。



記載以外にわずかなスレやよごれなど見落としがある場合がありますのでご了承お願いします。



中古品のご理解がある方のみご検討、ご購入下さい。



必ずプロフィールをご覧下さい。



シューツリー、シューキーパーは付属しません。



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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ GRENSON

footmaster