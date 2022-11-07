『【クリスマスまで限定販売】ROCKIN SANTA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 22時 21分に出品され03月07日 22時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年頃に描いた作品❥

クリスマスまでの限定販売です✡





※季節ものの作品になりますので期間限定セールとさせて頂きます★

12/25を過ぎますと来年のクリスマスシーズン頃まで販売停止になります！







製作年:2022.11.07

サイズ:F3号/273×220mm

技法@Mixedmedia



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【作品説明】

ロックなサンタ❥



プレゼントにもオススメなアートです♡"





#クリスマス #サンタ #サンタクロース #絵画 #現代アート #イラスト #アート #xmas #christmas 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用