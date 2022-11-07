『【クリスマスまで限定販売】ROCKIN SANTA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 22時 21分に出品され03月07日 22時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
原画 花 花瓶 絵 絵画 静物画 肉筆画 アクリル画 現代アート アートパネル
¥ 10725
【原画 肉筆】北村直登 5578 「今年も3日坊主 キリン」 F4サイズ 絵画
¥ 21450
potty様 リクエスト 2点 まとめ商品
¥ 9828
吉田清志 「志賀ケ岳」 F30
¥ 11000
山田新一油彩画 バラの花束 金色フレーム付き
¥ 25000
漆金 立松ゆうこ【いのち（1）】 現代アート 漆金
¥ 13000
輸入雑貨 天然石 『新花魁』 水晶絵 クリスタルアート ゴールドフレーム
¥ 14474
梁川剛一 「アムンゼン」 油彩スクエア 挿画全集（定価３万４千円、作品記載有）付
¥ 14000
井手宣通 山湖 油彩画 真作
¥ 27600
Ｆ６号 ロッカクアヤコ とある作品 肉筆絵画 未鑑定品です
¥ 12400
女
¥ 39000
檜山健三,水辺の家（ヴェニス）,2号油彩,梅田画廊出品作,蒐集心くすぐる小品
¥ 10140
絵画 油絵 原画 抽象画 音楽 音符 ピアノ ポップ アート インテリア F8
¥ 14050
ビックリ箱
¥ 16456
新品未開封 ファブリックアート モノトーン インテリア 70cm×90cm
¥ 9984
田中宏美 画伯 2014年 27.3×22.0cm 額装品
¥ 10725
キースヘリング ポスター額装品 フレーム付
¥ 7799
【真作】掛軸 三渓銘 水墨散水 定番作品 O71
¥ 10296
落札価格10140円
602 入札履歴
終了
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