『新品 2XLサイズ アディダス 上下セットアップ フリース パーカー パンツ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 22時 27分に出品され04月23日 22時 27分に終了予定です。即決価格は9,671円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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正規店にて購入した正規品・新品です。

安心してご検討くださいませ。



【状態】



国内正規品・新品未使用・タグ付き



【サイズ】



2XLsize

身幅63.5cm身丈68.5ウエスト40.5股下69



【商品名】



アディダス 上下セットアップ（フリース ナイロン）

フューチャー アイコン スリーストライプス

・フリース パーカー

・フリース パンツ



【商品概要】



スリーストライプスがフレッシュなひねりを添えるセットアップ。

上下ともに、巻き付いて見えるようにスリーストライプスを配置。



サイドシームポケットが付いた、モダンで新鮮なテーパードパンツになった。裾とウエストは、足首とウエストに心地よくフィットする伸縮性のあるデザインになっている。



贅沢に感じられるほど暖かく快適で、それでいてカジュアルに着られるフリース製だから、家でリラックスするときや、街を散策するときにもぴったり。



・上ルーズフィット、下レギュラーフィット

・フルジップ

・ドローコードで調節できるフード、ウエスト

・リブ仕上げの袖口と裾

・ポリエステル100% フリース(裏起毛)

・フロントポケット

・両サイドにシームポケット

・テーパードレッグ

・伸縮性のあるカフ



色：黒 ブラック 白 ホワイト ストライプ



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アディダス 服 セット フリース 裏起毛 保温 ランニング スポーツ 普段着 部屋着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

2XLサイズ

アディダス

上下セットアップ

フリース

パーカー

パンツ