『マルジェラ グラムスラム ショルダーバッグ glamslam 5AC バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 20時 17分に出品され03月07日 20時 17分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マルジェラは偽物が多く出品されていますが、一目瞭然です！肌触りから違います！







こちらは都内の正規店にて2年ほど前に購入し、使用せず大切に保管しておりました。





付属品すべて揃っています。

もちろん確実正規品です✨️







お値下げ不可です。







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#glamslam 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンマルジェラ

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バッグ タグ マルジェラ グラムスラム ショルダーバッグ glamslam

5AC

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