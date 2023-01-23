『Prada デニムジャケット サイズS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 07分に出品され03月27日 09時 07分に終了予定です。即決価格は82,340円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダ PRADA

デニム ジャケット ブルゾン パデッド 中綿

サイズ S



型番: GEC071_13HO_F0008_S_212

2022AW

プラダ伊勢丹メンズ店で購入。



国内正規品。付属品なし。NFCタグ有り。



目立った傷や汚れなし。



オーバーサイズシルエット。

中は軽めのパッドになっていますのでスウェットやパーカーの上にアウターとして着用しても窮屈ではないです。



172センチ69キロで着用していましたが、+-5センチの方でも着れるサイズ感だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Prada

デニムジャケット

サイズS