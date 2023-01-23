『SEEALLホワイト シャツワンピース 長袖【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 37分に出品され03月30日 10時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このシャツワンピースは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。長袖で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【素材】

高品質なホワイトの生地を使用しており、肌触りが良く、着心地も抜群です。季節を問わず着用できるアイテムです。



【ブランド】

SEALの製品で、信頼性の高いブランドとして知られています。タグやボタンが付属しており、未使用の状態です。



- 色: ホワイト

- スタイル: シャツワンピース

- 袖丈: 長袖

- ブランド: SEAL

- 付属品: タグ、ボタン

size:36



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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