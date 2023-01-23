『BURBERRYBLUE LABEL ベルトワンピース 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 27分に出品され03月29日 17時 27分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

バーバリーブルーレーベル ワンピース ベルト付き



【商品状態】

目立つ傷や汚れはございません。

(中古品とご理解された上でご購入下さい)



【商品サイズ】

サイズ表記…36

着丈…77㎝

ウエスト…80㎝

袖丈…47㎝

※素人採寸のため多少の誤差が生じる場合がございます。



カラー...ベージュ

柄...無地

シルエット...タイト

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ BURBERRYBLUE

LABEL ベルトワンピース 38