『美品 Burberry バーバリーロンドン ミニトートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 04時 25分に出品され05月07日 04時 25分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品になります。

20年前、免税店にて購入しましたがそれ以降使用せずに自宅にて保管しておりました。

スレや傷はほぼなく、とても綺麗な状態です。

※お写真を確認した上でご購入ください。すり替え防止のため、返品対応はいたしかねます。



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#オールドバーバリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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