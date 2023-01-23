『【着物と帯 時流】I24705◇正絹 色無地◇裄ロング 裄68 地紋 紋なし【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 22時 09分に出品され04月30日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆リサイクル品

写真8枚目 イラスト◯印部分、衿にシミがあります。

写真9枚目 シミの写真です。

お安く出品しておりますので

ご理解頂ける方のみの ご購入をお待ちしております。

◆サイズ…身丈 約152㎝ 裄 約68㎝

袖丈 約44.5㎝ 袖幅 約34㎝

前幅 約25㎝ 後幅 約28㎝

◆適応身長…147㎝〜157㎝の方へ

◆素材…正絹

◆衿…広衿

◆紋…なし

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…パーティー、観劇や旅行、お食事などの普段着物、おしゃれ着に





#時流の色無地 ←その他の色無地はこちら

#時流の色無地身丈150㎝〜155㎝ ←同サイズの他の色無地はこちら

#時流I24705

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＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送に

なりますのでご了承下さいませ。



＊袋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ



＊即購入大歓迎です❣️





#色無地

#着物



身丈(肩山から)···150〜154cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】I24705◇正絹

色無地◇裄ロング

裄68

地紋

紋なし