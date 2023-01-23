『【着物と帯 時流】I24705◇正絹 色無地◇裄ロング 裄68 地紋 紋なし【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 22時 09分に出品され04月30日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
未着用 付け下げ リーフ 小花 グラデーション 花地紋 着物 074w d
¥ 7332
高級 袋帯 正絹 お太鼓柄 オレンジ 兎 うさぎ ウサギ 駒詩集 箔加工
¥ 10920
【値下げ】黒木織物 兵児帯 ヤドクカエル グリーン
¥ 13000
訪問着フルセット 302 入学式 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 12350
2尺袖 ポリエステル着物 袴用 小紋柄
¥ 10050
小紋 縞 グラデーション 洗える着物 裄66.5 身丈164.5 袖48.5
¥ 9126
正絹 上質な紬のお着物《縞模様 鹿の子》
¥ 10686
金駒刺繍 友禅 菊花模様 牡丹 黒留袖 着物 074w p
¥ 7254
単 染め大島紬 ボーダー ストライプ 正絹 kk79
¥ 7644
やっこ様専用袋帯 正絹 圧巻の加工 グラデーション Go-637
¥ 7410
作家もの 訪問着 京加賀友禅 桜 鹿の子 グリーン 着物 101a d
¥ 9230
仕立て上がり ピンク 花柄 振袖 着物
¥ 10139
1046 オレンジ 花柄 名古屋帯 レトロ アンティーク カジュアルコーデ 全通
¥ 7020
単衣着物
¥ 8580
訪問着 袋帯 フルセット 結婚式 七五三 卒業式 西陣織 正絹 鈴乃屋 花唐草
¥ 28050
帯896 ●高級 正絹 本場筑前博多織 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 10900
O0273 半幅帯 新品 お仕立て上がり 紋織 小袋 博多織 絹100%
¥ 14820
夏物 新品 正絹 本場筑前博多織紗八寸名古屋帯【かがり仕立付】黒地
¥ 17288
落札価格9048円
495 入札履歴
終了
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