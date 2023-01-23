『Gucci ショルダーバッグ ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 14時 29分に出品され03月18日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます！



コメントなし即購入歓迎です◎



○サイズ

タテ:10cm

ヨコ:23cm

マチ:5.5cm



素人採寸

誤差はご了承ください。



数回使用

まだまだ使用できると思います。



一部汚れあり（写真5枚目）

ショルダー剥がれあり（写真6.7枚目）



⚠️すり替え防止のため商品のクレーム、返金、返品対応は一切受け付けておりません。中古品、自宅保管のため、神経質な方、完璧をお求めの方はお控えください。画像をよくご覧になってご理解頂けた方のみご購入をお願い致します。



- ブランド: Gucci

- 色: ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Gucci

ショルダーバッグ

ベージュ