『familiar FEILER ファミリア フェイラー レッスンバッグ ③【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 15時 29分に出品され04月22日 15時 29分に終了予定です。即決価格は14,001円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリア フェイラー ハイジアップルフォレスト レッスンバッグ

familiar FEILER HAF-241354



商品の状態：新品

個数：1点

サイズ：縦27cm 横35cm 持ち手上がり13cm

カラー：-

発送方法：らくらくメルカリ便。



個体差や初期傷等気にされる神経質な方はお控え下さい。



管理：Y-206-③ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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レディース

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