『3WAY リュック Aer Flight Pack2 エアー フライトパック2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 09時 43分に出品され03月25日 09時 43分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名：AER（エアー）

商品名：AER-21037 Flight Pack 2

カラー：ブラック



ショルダーベルトは未使用のものをお付けします。



最近は在宅勤務中心となって使用回数が減り、別のカバンに買い替えたため、出品します。

それなりに使用感はありますが、丁寧に使っていましたので、目立つスレや破れ、止水ジップの劣化等もなくまだまだお使いいただけると思います。

あくまで中古品になりますので、その点ご理解よろしくお願いします。





---下記商品詳細まとめ---



1680D コーデュラバリスティックナイロン使用(外部)

YKKジッパー

DURAFLEXプラスティックハードウエア使用

パッド付きラップトップ用ポケット(対応サイズ:15.6インチまで)

貴重品が取り出しやすいトップポケット

アクセサリー用のマルチインナーポケット

目的に応じて多様な持ち方が可能なパッド付きトップ・サイドハンドル

人間工学的に考えられた仕舞えるバックパックストラップと、取り外し可

能なショルダーストラップ

拡張可能なウォーターボトル用ポケット ・キャリーバッグのハンドルを通せるバックパネル

ロック可能なジッパー (メイン、フロントコンパートメントのみ)

Dimensions



Length: 46 cm

Width: 30.5 cm

Depth: 13 cm





神経質な方はご遠慮下さい。



簡易梱包で発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エアー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 3WAY

リュック

Aer

Flight

Pack2



エアー

フライトパック2