『ダブルタップス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 05分に出品され03月17日 12時 05分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即完売



212TQDT-CG04

SLING /POUCH / NYLON

ダブルタップスのリサイクルナイロン生地で製作したサコッシュ（ポーチ）。天辺はジッパーで開閉可能。フロントにもジップポケットを付属。肩掛けの負担を軽減する細幅のショルダーストラップ付き。



完売品です。付属品はありません。ほとんど使用しておりませんが自宅保管、中古品としてご理解ある方のご購入お待ちしております。



COLOR : OLIVE DRAB

FABRIC : (RECYCLING)NYLON 100%

MATERIAL : TPU 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ダブルタップス