『【真作】掛軸 富士之図 逸品 O14【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 26分に出品され03月21日 00時 26分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 表具寸法（軸先含む）★約56×200

本紙寸法★約38×140





・シミ、ヤケと、少し折れがあります。

・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますが

ご了承くださいませ。

・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。

また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。

・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上での

ご購入をお願いいたします。





※美術品の商品タイトルに特定の作者名の記載がある作品について。

【真作】真作であると保証できる作品。

購入日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で購入金額を返金させて頂きます。

鑑定料金諸費用はご購入者様の負担にてお願いします。



【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。



以上をご確認頂いた上でご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: やや傷や汚れあり