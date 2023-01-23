『Mancera Aoud Vanille 120ml 香水【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 04時 22分に出品され05月08日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Manceraは、フランスの高級香水ブランドで、ユニセックスな香りを提供しています。特に、Aoud Vanilleは、ウードとバニラのユニークなブレンドが特徴です。



【香りの特徴】

Aoud Vanilleは、ウードの深い香りと甘いバニラの香りが調和し、エレガントで魅力的な印象を与えます。特別な場面や日常使いにも最適です。



【パッケージと付属品】

この商品には、オリジナルのポーチが付属しており、持ち運びにも便利です。デザインも洗練されており、ギフトにも適しています。



- ブランド: Mancera

- 製品名: Aoud Vanille

- 容量: 120ml

- 付属品: オリジナルポーチ



ご覧いただきありがとうございます。

メルカリにて購入しましたが、手持ちの香りでにているものがあり出品致しました。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし