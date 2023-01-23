『YORI プードルフードジレ クリーム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 16時 10分に出品され03月23日 16時 10分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022AW Yori プードルジレ



1回のみ短時間着用しましたが

汚れなどなく美品です＊



折りたたみ、圧縮して発送致します(*^_^*)



ヨリ

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カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨリ

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レディース

ジャケット・アウター タグ YORI

プードルフードジレ クリーム