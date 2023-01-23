『【新品未使用品】 moto g64y 5G 5g シルバーブルー SIMフリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 06時 41分に出品され03月26日 06時 41分に終了予定です。即決価格は10,269円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モトローラ motorola moto g64y 5G シルバーブルーです。

2024年10月にワイモバイルで一括購入し、残債はございません。

写真を撮るために箱を開けましたが新品未使用です。

利用制限無し、残債なし、迅速に発送致します。

よろしくお願い致します。



シリーズ···MOTOROLA

機種名···moto g64y 5G

カラー···シルバーブルー

容量···128GB

購入したキャリア···Y!mobile

付属品···箱,説明書

バッテリー最大容量···100%



スペック等下記よりご確認お願いします。

https://www.ymobile.jp/lineup/motog64y/



◆基本スペック

サイズ 約W74×H162×D8.0mm

重さ スペースブラック：約177g、シルバーブルー：約177g、バニラクリーム：約180g

連続通話時間※1 [FDD-LTE] 約1,920分

連続待受時間※1 [FDD-LTE] 約460時間

[AXGP] 約460時間

バッテリー容量 5,000mAh

充電時間 約80分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ）

※ソフトバンクが指定するACアダプタで計測したもので、あくまでも目安となります。

プラットフォーム Android™ 14

CPU MediaTek Dimensity 7025（オクタコア）2.5GHz + 2.0GHz

ROM / RAM容量 128GB / 4GB

対応外部メモリ / 対応最大容量※2 microSDXC™/ 最大1TB

SIM nanoSIM / eSIM



◆ディスプレイ

サイズ 約6.5インチ

表示方式 TFT

解像度 2,400×1,080（FHD＋）



◆カメラ

有効画素数 ［メイン］約5,000万画素 + 約200万画素

［サブ］約1,600万画素

記録サイズ（静止画）8,160×6,144（50M）

記録サイズ（動画） 1,920×1,080（フルHD）



IMEI (製造番号)···358738361220331 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モトローラ