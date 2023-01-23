『Super Takumar 55mm F1.8 SONY Eマウントアダプター付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 52分に出品され04月22日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〈PENTAX Super Takumar 55mm F1.8〉



★初めてのオールドレンズデビューにピッタリのレンズです★



ソニーのミラーレス機をお持ちでオールドレンズを初めて使いたい方は

こちらのセットが届いたその日から使用可能な安心セットです(^^)/





■■■ポイント■■■



55mmのレンズは標準レンズと

呼ばれる扱いやすい長さのレンズです。



F1.8の明るい単焦点レンズ(^^)



【インスタ映え】する

美しいボケ具合が撮影できます♪



オールドレンズならではのフレアやゴーストを

活かした撮影が楽しめます。



アダプターを使えば

色々なボディに装着して

撮影することが可能です(^^)v





■■■コンディション■■■



若干の塗装剥がれはありますが、全体的にキレイな外観。



使用に伴うチリの混入は若干ありますが、

画像に影響あるカビクモリなく、

クリアな光学系です(*▽*)





■■■マウント■■■



ペンタックス M42スクリューマウント



アダプターを使えば

色々なボディに装着できます♪



※こちらの出品はSONY Eマウントアダプターセットです。

SONY ミラーレス機用のマウントアダプターでα6000シリーズ、α7シリーズに装着可能です。



お持ちのミラーレス機に装着可能かどうか？不安な場合はお気軽にご質問お願い致します。



※他メーカーのマウントアダプターをご希望の方、マウントアダプターなし希望の方はコメントをお願い致します。





■■■付属品■■■



・前後キャップ

・SONY Eマウントアダプター



画像にあるものをお送りします。





■■■送料無料■■■



丁寧な梱包を心掛けております(^^)/



他にも色々と出品していますので、

ご覧くださいませ♪



あくまでも中古品ですので、

神経質な方はご遠慮くださいm(__)m



#ボケ #インスタ映え#明るい #オールドレンズ

#単焦点 #クラシックレンズ

#レア #タクマー #Takumar

焦点距離...19〜70mm

開放F値...1.5〜2

その他特徴...オールドレンズ、前面レンズキャップ付き、背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント