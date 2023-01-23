『TUF Gaming VG259QR 165Hz【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 15時 34分に出品され04月12日 15時 34分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6月に3万で購入しましたが、使わなくなったので売ります。



ブランド：ASUS TUF Gaming

ディスプレイタイプ：液晶ディスプレイ

画面サイズ：24.5 型

解像度：FullHD（1920ｘ1080)

液晶パネル駆動方式：IPS

表面処理：ノングレア（非光沢）

入力端子：HDMI DisplayPort

モニター特徴：HDCP対応 高さ調整機能 チルト機能 スピーカー搭載 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし