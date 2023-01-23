『絵画 小磯良平 素描鉛筆画 サイン入り 額装額縁 人物画 座る女子【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 16時 04分に出品され04月17日 16時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
井手宣通 山湖 油彩画 真作
¥ 27600
Ｆ６号 ロッカクアヤコ とある作品 肉筆絵画 未鑑定品です
¥ 12400
女
¥ 39000
檜山健三,水辺の家（ヴェニス）,2号油彩,梅田画廊出品作,蒐集心くすぐる小品
¥ 10140
絵画 油絵 原画 抽象画 音楽 音符 ピアノ ポップ アート インテリア F8
¥ 14050
ビックリ箱
¥ 16456
新品未開封 ファブリックアート モノトーン インテリア 70cm×90cm
¥ 9984
田中宏美 画伯 2014年 27.3×22.0cm 額装品
¥ 10725
キースヘリング ポスター額装品 フレーム付
¥ 7799
【真作】掛軸 三渓銘 水墨散水 定番作品 O71
¥ 10296
真作保証【織田廣喜 風景 肉筆水彩画額装】福岡出身洋画家
¥ 9750
絵画
¥ 1120000
夢二 画集 詩集 童話 大正 明治 昭和 本 5冊 美品
¥ 7644
3Dアート 絵画 額縁
¥ 13000
水彩画 月下白富士図（仮称）肉筆 額装品
¥ 9360
油彩画 【風景画】直筆サインあり
¥ 10140
日本洋画壇の重鎮 芝田米三 「刺繍衣装」のパステル画絵 約10号サイズ
¥ 11490
ゴッホピカチュウ 金枠 Mサイズ キャンバスアート ヴァン・ゴッホ美術館
¥ 21410
落札価格9360円
16 入札履歴
終了
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