『絵画 小磯良平 素描鉛筆画 サイン入り 額装額縁 人物画 座る女子【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 16時 04分に出品され04月17日 16時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 縦 62cm

横幅 47cm



綺麗な商品です。



コピー品か版画か確信が持てないので、ご判断いただければ幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし