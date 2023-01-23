『ASUS ゲーミングモニター VG278Q【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 03時 58分に出品され04月21日 03時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入可

ASUSの27型モニターです

引っ越しのため荷物整理で売ることにしました。

- ブランド: ASUS

- 色: 黒

- 背面デザイン: 独特なデザイン

- 機能: GamePlus機能（Aimpoint、タイマー、FPSカウンター、位置ガイド）

サイズ...24～29.9インチ

モニタータイプ...ゲーミングモニター 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース